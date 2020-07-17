الرئيسية | شباب و جامعات جامعة البترا تستحدث تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم-عمان:استحدثت جامعة البترا تخصص "علم البيانات والذكاء الاصطناعي" في كلية تكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن سعي الجامعة لمواكبة ما يحتاجه سوق العمل من خبرات وكفاءات في مجال تحليل وهندسة البيانات الضخمة، وتطوير أنظمة ذكية تستخدم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الاّلة حل المشاكل وتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.



أشارت عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتورة نهى الخليلي إلى أن التخصص الجديد يغطي مفاهيم كلّ من علم البيانات والذكاء الاصطناعي. ويعتمد التخصص على الممارسة التطبيقية في التعلم عن طريق توفير التدريب العملي وتطبيق المفاهيم النظرية على دراسات حالة واقعية من قطاعات مختلفة مثل الصحة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مضيفة أن الأردن سيشهد في الأعوام المقبلة تزايدًا في حاجة إلى خبراء في هذين المجالين كما هو الحال الآن في سوق العمل عالمياً.



ويتيح تخصص "علم البيانات والذكاء الاصطناعي" الفرصة للالتحاق بالشركات الريادية العالمية والمحلية المتميزة في مجال الأعمال، حيث يأتي التخصص استجابة للتطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات وهندسة البيانات، والذي تفتقر الأسواق العالمية إلى في الكوادر المؤهلة ضمنه.

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