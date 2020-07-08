وزارة التعليم العالي تقييم رؤساء الجامعات الرسمية ضمان للنوعية وتحقيق لأهداف التعليم العالي

وطنا اليوم - أعلنت اليوم السبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول طلب دولة رئيس الوزراء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنهاء خدمات عدد من رؤساء الجامعات الرسمية هو كلام عار عن الصحة تماما.

وأضافت الوزارة بأن عملية تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية جاءت بقرار من مجلس التعليم العالي وأنها تعتبر جزءا أساسيا ورئيسيا من عملية تقييم دورية ستتم للعملية الإدارية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية كما جاء في الأوراق النقاشية لجلالة الملك المعظم إضافة إلى الأهداف الرئيسية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ٢٠١٦ _ ٢٠٢٥ ، كما أنها تهدف إلى ضمان الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة والالتزام بالمعايير الأكاديمية في العمل الجامعي وبما يضمن الجودة وضمان النوعية.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد لدى المجلس أي نية مسبقة لإنهاء خدمات أي من رؤساء الجامعات الرسمية وأن ذلك محكوم فقط بنتائج التقييم التي أعلنت الوزارة سابقا عن معاييرها المعتمدة كما أكدت الوزارة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل حرص وموضوعية حيث أنه يمس سمعة قطاع التعليم العالي الأردني بشكل مباشر.