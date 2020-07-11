الرئيسية | شباب و جامعات ورشة عمل لتطوير خطة المتابعة والتقييم والتعلّم لموظفي وزارة الشباب

على إثر توقيع وزارة الشباب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاتفاقية الأنظمة الحكومية الشريكة، عقد مشروع المتابعة والتقييم والتعلُّم، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم الأربعاء، الجلسة التدريبية الأولى ضمن سلسلة جلسات مستمرة تستهدف موظفي وزارة الشباب من عدة أقسام، حيث حضر الجلسة ممثلون عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي ومديرية الشؤون الإدارية ومركز إعداد القيادات الشبابية ومديرية الشؤون الشبابية. وتهدف الورشة إلى بناء قدرات موظفي الوزارة على تطوير خطط المتابعة والتقييم والتعلُّم، وتتضمن جانباً نظرياً وآخر تطبيقياً بحيث يتمكن المشاركون من ترجمة المفاهيم الرئيسية لمبادىء المتابعة والتقييم والتعلُّم إلى خطط مبنية على أسس سليمة.

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