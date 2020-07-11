الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تحصل على الاعتماد الخاص في تخصصي بكالوريوس التغذية السريرية والحميات وماجستير قانون الاعمال.

وطنا اليوم-عمان:حصلت جامعة فيلادلفيا على الاعتماد الخاص من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في تخصصي بكالوريوس التغذية السريرية والحميات وماجستير قانون الاعمال وقد عمدت الجامعة الى استحداث هذه التخصصات لزيادة الطلب عليها في سوق العمل محلياً وعالمياً؛ اذ اكد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ان استحداث مثل هذه التخصصات يعد نقلة نوعية قادرة على رفد الجامعة بمزيد من التخصصات التي يتطلع اليها سوق العمل. كذلك فالجامعة تسعى جاهدة الى دفع طلبتها نحو ميادين المنافسة الاكاديمية في اطار رؤيتها ورسالتها بما يتضمن للطلبة جودة اعلى في التعليم وبالتالي مخرجات ناجحة اكثر تتلاءم مع متطلبات سوق العمل العربية والعالمية.



تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر