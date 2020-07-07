قرارات هامة لتنفيذ عملية القبول الموحد 2020

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن مجلس التعليم العالي وفي إطار متابعته الدائمة لجميع القضايا المتعلقة بتنفيذ عملية القبول الموحد في الجامعات الأردنية الحكومية للعام الجامعي 2020 / 2021 ، وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة خاصةً الطلبة المغتربين المقيمين خارج الأردن، والذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من العودة إلى المملكة، فقد قرر المجلس في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 21 / 7 / 2020 برئاسة الدكتور محي الدين توق وزير التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس مجلس التعليم العالي ما يلي:

1) بناءً على القرار السابق لمجلس التعليم العالي ، والذي تم بموجبه تحديد تاريخ 27 / 9 / 2020 موعداً لبدء التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية للعام الجامعي 2020 / 2021 فقد قرر المجلس أن يتم إعلان قائمة القبول الموحد في الأسبوع الأول لبدء التدريس في الجامعات الحكومية بحيث يتمكن الغالبية العظمى من الطلبة الأردنيين الدارسين في الدول العربية من الحصول على كشوف علاماتهم وتحميلها إلكترونياً وإرسالها لوحدة تنسيق القبول الموحد، مع التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للطالب شراء الطلب عن طريق خدمة إي-فواتيركم (من خلال حساب بنكي في أحد البنوك الأردنية، أو بطاقة الفيزا، أو بطاقة الماستر كارد)، وتقديمه، وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم، كما يؤكد المجلس أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا بإستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة والد الطالب.

2) الموافقة على تحديد تاريخ 5 / 10 / 2020 موعداً نهائياً لقيام الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الدراسة الثانوية العامة الأجنبية في العام الحالي (2020) فقط بتحميل شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية إلكترونياً، وإرسالها لوحدة تنسيق القبول الموحد على أن يتم إعلان قائمة المرشحين للقبول من حملة الشهادات الأجنبية بعد هذا التاريخ مما يسهم في قبول أكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلبة الذين استكملوا إجراءات المعادلة أما الطلبة الذين لن يتمكنوا من إستكمال متطلبات المعادلة قبل هذا التاريخ فيمكنهم الاستفادة من قرار مجلس التعليم العالي الخاص بهم، والذي أعلن سابقاً والمتضمن قبولهم ضمن قوائم القبول الموحد بداية الفصل الدراسي الثاني، أو السماح لهم بالدراسة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وفقاً لشروط محددة.

3) الموافقة على السماح لأي طالب سيتم ترشيحه للقبول ضمن قائمة القبول الموحد في الجامعات الأردنية الحكومية بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 / 2021، ولم يقم بإستكمال إجراءات التسجيل في الجامعة لأي سبب كان بأن يقوم باستكمال القبول في نفس التخصص والجامعة الذي تم ترشيحه للقبول فيهما بداية الفصل الدراسي الثاني (باستثناء تخصصي الطب، وطب الأسنان)، وذلك من خلال مراجعة الجامعة المعنية مباشرةً، ودون الحاجة لمراجعة الوزارة.