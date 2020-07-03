الرئيسية | شباب و جامعات تكريم مجموعة من أساتذة جامعة عمان الأهلية

كرّم رئيس جامعة عمان الأهلية أ.د. ساري حمدان عدداً من أساتذة الجامعة وذلك بعد انتهاء رحلتهم الطويلة في مجال التدريس والعمل في كليات الجامعة.

وأعرب أ.د. حمدان عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع قامات ساهمت ببناء الجامعة وقدمت لها الكثير، وعن حزنه بانتهاء رحلتهم داخل الجامعة. كما أكد على استمرار دعم الجامعة لهم بمختلف الأصعدة، فيما تحدث سعادة النائب أ.د. فوزي طعيمة عن حبه للجامعة وكلية الآداب والعلوم وما تركته سنوات العمل من أثر بداخله.

وفي نهاية اللقاء قدم أ.د. ساري حمدان الدروع التذكارية للأساتذة وهم: أ.د. فوزي طعيمة، أ.د. قحطان المشهداني، أ.د. ميشيل سعيد سويدان، د. راتب شعبان، د. حسن معطي، د. عبد السادة مطلك، د. زها الاغبر، د. غياث الترجمان، د. جوزيف البوالصة، د. سميرة الحباشنة، د. فراس الريموني، م. محمد ضياء حفظي، م. حنان محمد أبو شعر.

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