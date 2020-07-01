الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الأهلية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقعان مذكرتي تفاهم

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة عمان الأهلية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مذكرتي تفاهم، تهدفان لتعزيز التعاون المشترك في مجال إقامة المؤتمرات وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة، وذلك يوم الإثنين الموافق 20-7-2020 في جامعة عمان الأهلية.

وتأتي الاتفاقية الأولى تمهيداً للتعاون المشترك لإقامة مؤتمرٍ في مجال التعليم الهندسي والتكنولوجي بعنوان (مؤتمر الابتكار والتوجيهات الحديثة في التعليم الهندسي التكنولوجي والعلوم لعام 2021)، فيما تسلط الاتفاقية الثانية الضوء على التعاون في مجال الأنشطة الرياضية، حيث أن جامعة عمان الأهلية تمتلك داخل حرمها الجامعي عدة ملاعب خارجية ومجمع الأرينا الرياضي والذي يشمل مرافق متعددة لمختلف الرياضات، والذي سيتيح لطلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وموظفيها استخدام هذه المرافق الرياضية، فيما سيسهل ذلك إقامة فعاليات مشتركة كاليوم الرياضي وبطولات على مستوى الجامعات، وتدريب لمنتخبات الجامعة.

ووقع الاتفاقيتين أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية و أ.د. مشهور الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بحضور أ.د. بسام محاسنة عميد كلية الهندسة و د. مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة من جامعة عمان الأهلية، الى جانب د. بلال صبابحة عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، و د. رامي سالم عميد شؤون الطلبة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

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