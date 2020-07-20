الرئيسية | شباب و جامعات عمداء الأردنية يعلق قرار إنهاء خدمات 21 عضو هيئة تدريس

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية اليوم تعليق قراره بإنهاء خدمات 21 عضو هيئة تدريس بانتظار فتوى ديوان التشريع والرأي حول قانونية القرار.

وكان القرار جاء على خلفية عدم نشرهم اي بحث خلال 5 سنوات.

وكان مجلس العمداء قرر قبل نحو اسبوع إنهاء خدمات 21 عضو هيئة تدريس استنادا إلى أحكام الفقرة ب من المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية رقم 58 لسنة 2015.

وبرر المجلس قراره بناء على أن المادة تنص على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكما إذا سبق وثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثا واحدا على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزا إداريا خلالها.كما جاء في قرار المجلس تكليف أعضاء هيئة التدريس المنتهية خدماتهم حكما لنهاية الفصل الصيفي 2020/2019.

ووف بينا جاء عن الجامعة، تأتي هذه القرارات انطلاقًا من أهمية دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعة، لأن الاستثمار في البحث العلمي يعد استثمار المجتمعات في المستقبل وهو الملهم للأفكار والمبادرات، وهو السبيل ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية لكلّ مجتمعٍ بخصوصية تكوينه وإنما لتحفيز العمل نحو مستقبل أفضل.

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