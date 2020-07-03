امام امين عمان مبادرة لبيع الرشوف على عرباية من قبل مجموعة من الشابات

وطنا اليوم - التقطت وطنا اليوم مبادرة لمجموعة من الشابات الأردنيات فقدن وظائفهن بسبب ازمة كورونا التي تمر فيها الاردن، فقررت هذه المجموعة عدم الجلوس وانتظار الحظ، أطلقوا مبادرة لعمل وجبات ( الرشوف) على عرباية متنقلة في منطقة جبل اللويبدة--شارع جرير.

حيث كتبت هذه المجموعة من الشابات على مواقع التواصل الاجتماعي:

"كان شعور جميل ولا نعرف ماذا نكتب... عن دعم الناس، عدد الناس الي أجوا عاللويبدة خصوصي مشاننا، الي رفضوا ياخذوا علب الضيافة المجانية".

الا ان هذه المجموعة من الشابات اصطدمت بواقع آليم يتعلق برفض ترخيص المشروع البسيط والمنتج من قبل ثلاث بلديات وحتى أمانة العاصمة حيث قالت الشابات:

" حاولنا ترخيص العرباية من ٣ بلديات.. وقبل ازمة الكورونا حتى.. وكان الرد انه التراخيص هاي موقفة من فترة طويلة. لو لقينا خيارات تانية ما مشينا بهالطريقة والله" وإضافة احد الشابات على صفحة المبادرة على الفيس بوك " ماعم نئذي محل ولا بيت.. لا عم نعطل سير ولا بنوسخ مكان.. من فضلكم ادعمونا لنوصل لجهة تأمن فينا وتساعدنا نوصل وضع قانوني ما نشتغل واحنا نتلمس ".

واذ تضع وطنا اليوم هذا الموضوع امام الجهات الرسمية المعنية وخاصة امين عمان، حتى يتم اعطاء وضع قانوني لهذه المبادرة الشابة بدل من أن نحول مجموعة من الشباب من منتج إلى مستهلك.