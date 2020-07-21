الرئيسية | شباب و جامعات هام من التعليم العالي للطلبة الحاصيلن على توجيهي اجنبي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مجلس التعليم العالي وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير التربية والتعليم بشأن عدم تمكن بعض الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية في العام (2020) من استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم الأردنية نظراً للظروف التي مروا بها هذا العام نتيجة جائحة الكورونا، وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة فقد قرر مجلس التعليم العالي ما يلي:

أولاً: يطبق على الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي فقط، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بقبول طلبة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام(2020)، والذين سيتم قبولهم من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الأردنية الحكومية بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021 بعد أن يتم حصر أعداد المتقدمين منهم عند إنتهاء فترة تقديم الطلبات.

ثانياً: الموافقة للطلبة الحاصلين على شهادات الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي فقط، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم على الالتحاق في الجامعات الأردنية الخاصة بداية العام الجامعي 2020 / 2021 شريطة إحضار الطالب وثيقة قيد معادلة لشهادته من وزارة التربية والتعليم الأردنية وتوقيعه تعهد خطي يتضمن التزامه بإستكمال متطلبات المعادلة، وذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021 ، وتحقيق الحد الأدنى لمعدل القبول في التخصص الذي قبل فيه حسب ما ورد في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية،وبخلاف ذلك يعتبر قبوله لاغياً.

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