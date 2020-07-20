جامعة عمان الأهلية تقوم بأتمتة خدمات مجلة البلقاء للبحوث والدراسات

وطنا اليوم-عمان:تحقيقا لرؤى جامعة عمان الأهلية بالتطوير والتحديث، فقد قامت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع مركز الحوراني للتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج بأتمتة خدمات مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، حيث يتم متابعة كافة مراحل النشر والتقييم والمراسلات ذاتياً من خلال النظام الإلكتروني للمجلة.

حيث قام الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميد البحث العلمي بشرح آلية عمل النظام موضحاً المراحل الإلكترونية التي يمر بها البحث.

وقد قام بافتتاح النظام للمجلة عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان من خلال تقديم بحثه المعنون " تقويم المنشآت الرياضية في المدن الرياضية في الأردن " الكترونياً كأول بحث يقدم عبر النظام الجديد.