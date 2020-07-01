الموافقة على الإعتماد الخاص لتخصص تكنولوجيا التخدير والإنعاش لبرنامج البكالوريوس

وطنا اليوم-قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (24/2020)، المنعقدة بتاريخ 15/7/2020، برئاسة الاستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس، الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا التخدير والإنعاش/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الإسراء.

ويهدف تخصص تكنولوجيا التخدير والإنعاش الى تلبية احتياجات السوق والمجتمع المحلي والإقليمي، ومن الجدير بالذكر أنّ جامعة الإسراء هي الجامعة الأولى على مستوى الأردن التي بادرت بفتح هذا التخصص والذي يمنح درجة البكالوريوس في هذا المجال.