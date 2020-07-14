اتفاقية تعاون تقني بين البلقاء التطبيقية وجامعة ميلانو التقنية (بولتكنيك ميلانو)

وطنا اليوم - وقعت في جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية تعاون أكاديمي تقني مع اكبر واعرق جامعة تقنية في ايطاليا جامعة ميلان التقنية التي تأسست عام 1863 وقعها عن جامعة البلقاء التطبيقية رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي وعن جامعة ميلانو التقنية (بولتكنيك ميلانو) رئيسها الأستاذ الدكتور فريدريكو ريستا، وتم توقيع الاتفاقية عن بعد عبر تقنيات الاتصال الحديثة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توثيق التعاون الأكاديمي وخاصة في المجال التقني بين الجامعتين وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في عدد من التخصصات الهندسية التقنية والتصميم لدرجة الشهادة الجامعية المتوسطة الدبلوم.

وقال الدكتور الزعبي ان الجامعة تقوم بالتواصل مع اعرق الجامعات التقنية في العالم لتوثيق عرى التعاون مع هذه المؤسسات المرموقة ونقل التجارب العالمية التي يحتاجها سوق العمل من أكثر الدول خبرة فيه هذه المجالات مع توطين هذه التخصصات والخطط الدراسية في عدد من كليات الجامعة وبما يتناسب مع السوق المحلي والإقليمي.

وأشار الدكتور الزعبي ان جامعة ميلانو التقنية هي أكبر جامعة تقنية في إيطاليا، وتتميز بتخصصات الهندسة والهندسة المعمارية والتصميم، واحتلت المرتبة السادسة عالميًا في التصميم والسابع للهندسة المدنية والإنشائية والهندسة الميكانيكية والحادية عشرة للعمارة حسب التصنيفات العالمية. وحصل عدد من أساتذتها وخريجها على جائزة نوبل.

وأشار الدكتور الزعبي ان تألق جامعة البلقاء التطبيقية في التصنيفات العالمية وتميزها على المستوى المحلي والأسيوي ودخولها نادي افضل ألف جامعة عالمية كان له الدور الأكبر في توطيد العلاقات مع المؤسسات التعليمية العالمية مشيرا في الوقت نفسه إلى التعاون الكبير بين حكومة المملكة الأردنية والحكومة الايطالية كان له الاثر الكبير في حصول الجامعة على دعم من الحكومه الايطالية بقيمة 15.5 خمسة عشر ونصف مليون دينار لإعادة هيكلة كلية عجلون الجامعية وإنشاء معهد تميز للسياحه وترميم الاثار والتخصصات التقنية في محافظة جرش تخدم ابناء المنطقة وتحافظ على المواقع الأثرية في الأردن والاقليم والتي تحتاج الى عناية من قبل المؤهلين للتعامل مع هذه التحف النادرة من الإرث الانساني التاريخي في المنطقة.