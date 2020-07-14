عمان الاهلية تكرم الطالبة المتفوقة شهد في حلحول بفلسطين

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وطنا اليوم-عمان:كرمت جامعة عمان الاهلية في حلحول "الخليل" بفلسطين الطالبة المتفوقة شهد ايهاب يونس "الاولى في الثانوية العامة على مستوى فلسطين " والحاصلة على معدل 99.7%.

حيث قام بزيارة وتكريم الطالبة وذويها وفد من مكتب وكيل الجامعة في رام الله" رمزي ابو بدر" ضم السادة: احمد الشيخ وحمزة عبدالسلام وصلاح سراج ومازن البواب ، برفقة كل من رجل الاعمال (ياسين ياسين ) والفنان (علي الشيخ ) ورجل الاعمال (علاء خضر ) وعضوي اقليم شمال الخليل ( موسى هارون وياسر زماعرة ) وأمين سر مدينة حلحول (خالد زماعرة ).

وقد التقى الوفد بالطالبة شهد واهلها مهنئا ومباركا وقدم درع الجامعة التذكاري تقديرا لها، مؤكدا على ما اعلنته الجامعة من استعدادها لتقديم منحة دراسية كاملة الى جانب السكن الداخلي.

وقد ثمن أهل الطالبة وذويها هذه المبادرة الكريمة من الجامعة شاكرين المسؤولين عن الجامعة وعلى رأسهم الدكتور ماهر الحوراني (رئيس هيئة المديرين )...مبدين رغبتهم بدراسة ابنتهم في الجامعة .

يذكر ان الجامعة كانت قد اعلنت عن تقديم منحتين دراسيتين كاملتين مع السكن الداخلي للطالبتين الفلسطينيتين المتفوقتين (شهد ايهاب يونس) من حلحول " الخليل" و(شمس احمد ابو عمرة ) من قطاع غزة والتي حصلت على معدل 99.3% رغم ظروفها المعيشية الصعبة .

وكان والد الطالبة شمس وذويها قد قدموا الشكر للجامعة على هذه المبادرة عبر الهاتف وعبر القنوات الفضائية ووسائل الاعلام المختلفة.

واكدت الجامعة لوالد الطالبة شمس السيد احمد ابو عمرة وعلى لسان رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني بالاستعداد لمساعدة الطالبة شمس حتى في حال لم تستطع القدوم للدراسة في الجامعة ، وقررت استكمال دراستها في قطاع غزة ، نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها العائلة .











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