|
جامعة البترا تؤجل حفل تخريج الفصل الثاني
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس عمداء جامعة البترا الذي عقد برئاسة الدكتور مروان المولا رئيس الجامعة، تأجيل حفل تخريج جامعة البترا للفوج السادس والعشرين للفصل الدراسي الثاني، والذي كان مقررًا في الثالث عشر من آب المقبل، إلى موعد ستحدده الجامعة لاحقًا. وقال المولا إن القرار اتخذ تحقيقًا لرغبة الطلبة وانسجامًا مع قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالسلامة العامة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|