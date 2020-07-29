جامعة البترا وجمعية جودة الهواء الداخلي الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة البترا وجمعية جودة الهواء الداخلي مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال جودة الهواء وتأمين البيئة الصحية داخل المباني، وما يتبعها من مواضيع مرتبطة بالتدفئة والتكييف والتهوية وتنقية الهواء.

ووقعت عميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة فاطمة ميادة النمري بالإنابة عن رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا مذكرة التفاهم مع رئيس فرع جمعية جودة الهواء الداخلي الأمريكية في الأردن المهندس رامي الخليل، بهدف تمكين التعاون والتبادل في كافة المجالات الهندسية والأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المتبادل بين الأردن والجمعية الأم في أمريكا.

وأوضحت الدكتورة فاطمة النمري أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير مشاريع التعليم والبحث المشترك، وتنظيم نشاطات أكاديمية وعلمية مشتركة، مثل المساقات الدراسية والمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات وإعداد التدريب المتخصص للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالمواضيع المتعلقة بجودة الهواء والبيئة الصحية الداخلية وعلوم البناء الخاصة بالبيئة المبنية من تكييف الهواء وتدفئته والتهوية وتنقية الهواء وغيرها من العلوم ذات العلاقة، إضافة إلى تبادل الباحثين والخبرات ومقترحات تطوير العمل الهندسي والعلمي على أعلى المستويات العالمية.

وأشار المهندس رامي الخليل إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات العلمية والهندسية في مجال التحكم بالبيئة الداخلية وجودة الهواء الداخلي في المباني للوصول إلى بيئة صحية، من خلال مشاريع بحثية مشتركة وإشراك جامعة البترا في تنظيم المؤتمرات المتخصصة بهذا المجال، إضافة إلى البرامج التدريبية التي تساهم في تطوير العمل الأكاديمي.

وحضر توقيع الاتفاقية رؤساء الأقسام الأكاديمية في كلية العمارة والتصميم، ونائب العميد لشؤون الطلبة، والفريق البحثي المعنى بجودة الهواء الداخلي من قسم هندسة العمارة بالجامعة والذي يضم رئيس القسم الدكتور ياسر أبو هاشم والدكتور عامر الجوخدار والمهندسة ياسمين السعودي، إضافة إلى مساعدي التدريس في قسم هندسة العمارة.



