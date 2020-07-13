اعتماد التعليم عن بعد للفصلين الأول والثاني من العام الجامعي القادم

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين بأن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في الوزارة قررت الموافقة لطلبة درجتي الدبلوم، والبكالوريوس الذين سيلتحقون بالدراسة في مؤسسات تعليمية غير أردنية (الطلبة الجُدد) ، إضافةً إلى الطلبة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة في مؤسسات تعليمية غير أردنية على اعتماد الدراسة وفقاً لنظام التعليم الإلكتروني (عن بعد).

وأكد الوزارة أن القرار سيعتمد في حال أقرت مؤسساتهم التعليمية (الجامعات غير الأردنية) هذه الطريقة كوسيلة وحيدة للتدريس في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الجامعي القادم 2020 /2021 ،وحسب التفصيلات التالية:

• طلبة درجتي الدبلوم، والبكالوريوس في التخصصات العلمية، والإنسانية، والهندسية يتوجب على الطالب إحضار وثيقة من جامعته تبين أن المؤسسة التعليمية الملتحق بها الطالب قد أقرت أن التدريس في هذين الفصلين الدراسيين المذكورين أعلاه سيكون وفقاً لنظام التعليم الإلكتروني (عن بعد).

• طلبة الطب البشري، وطلبة طب الأسنان :

1. الطلبة في مستوى السنوات الثلاث الأولى (إذا كانت الدراسة 6 سنوات) (المواد العلمية الطبية الأساسية) إحضار وثيقة تبين أن المؤسسة التعليمية الملتحق بها الطالب قد أقرت أن التدريس في هذين الفصلين الدراسيين سيكون وفقاً لنظام التعليم الإلكتروني (عن بعد).

2. طلبة الطب البشري في مستوى السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (العلوم الطبية السريرية) فإنه يتوجب على الطالب تطبيق التدريب العملي حسب قرارات مؤسسته التعليمية وإحضار وثيقة تبين نظام التدريب العملي الذي تم اعتماده في مؤسسته لهذين الفصلين الدراسيين.

3. طلبة طب الأسنان من مستوى السنة الرابعة والخامسة فإنه يتوجب على الطالب تطبيق التدريب العملي حسب قرارات مؤسسته التعليمية وإحضار وثيقة تبين نظام التدريب العملي الذي تم اعتماده في مؤسسته لهذين الفصلين الدراسيين.

• طلبة دكتور الصيدلة في مستوى السنة السادسة فإنه يتوجب على الطالب تطبيق التدريب العملي حسب قرارات مؤسسته التعليمية، وإحضار وثيقة تبين نظام التدريب العملي الذي تم اعتماده في مؤسسته لهذين الفصلين الدراسيين، (ويطبق على الطلبة في السنوات من الأولى وحتى الخامسة ما يطبق على التخصصات العلمية).

4. طلبة التمريض فإنه يتوجب على الطالب تطبيق التدريب العملي حسب قرارات مؤسسته التعليمية وإحضار وثيقة تبين نظام التدريب العملي الذي تم اعتماده في مؤسسته لهذين الفصلين الدراسيين.

وأكدت الوزارة بأن هذه القرارات الصادرة عن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلبة، وتخفيف الآثار السلبية لجائحة الكورونا عليهم، وإيجاد إطار قانوني يسمح لهم بالمحافظة على استمرار سجلاتهم الأكاديمية، ومتابعة دراستهم في الجامعات غير الأردنية التي تم قبولهم فيها خاصةً الطلبة الذين عادوا إلى المملكة.

كما أضافت الوزارة بأن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات التي تقع ضمن صلاحياتها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة، والقرارات اللازمة لمعالجة جميع القضايا التي تحقق وتحافظ على مصلحة الطلبة.