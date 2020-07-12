الرئيسية | شباب و جامعات بحث العلاقة التشاركية بين كلية الصيدلة في عمان الأهلية ونخبة من أرباب العمل

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، التقت عمادة كلية الصيدلة ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور محمد الطناني ونوابه الدكتور نعيم شعلان والدكتور بلال النجار ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية مع نخبة من القامات المهنية الرائدة من أرباب العمل وممثلين عن مؤسسات القطاع الصحي.

ويهدف اللقاء إلى إحداث شراكة فاعلة بين الجامعة وأرباب العمل، ودراسة مدى تلبية مخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية المقدمة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته من وجهة نظر أرباب العمل، بالإضافة إلى إعداد أجيال جديدة تتسلح بالمهارات اللازمة لخوض المنافسة في هذا العصر وتتمتع بملكة التفكير الناقد والعمل الجماعي.

حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد الكلية ثم تلاها كلمة لنائب العميد لشؤون الجودة الدكتور بلال النجار مع عرض لفيديو تعريفي عن الكلية وانجازاتها. تلاها عقد اللقاء التشاوري برئاسة أ.د. محمد الطناني حيث تم عرض المقترحات والتوصيات من قبل الضيوف ومناقشتها.

وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور عدنان بدوان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والدكتور محمد خليل مدير عام مركز اكديما لدراسة التكافؤ الحيوي، والدكتور الصيدلاني أنس المومني مدير المبيعات في شركة فيرنج العالمية والصيدلاني عبدالله عزام مدير التسويق لمركز "بيبي كورد" والسيدة دعاء أبو عليا مديرة الموارد البشرية لشركة Novo Nordish .

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