الاهتمام بالبعد الدولي في التعليم العالي : مشروع اوروبي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:اجتمعت في جامعة فيلادلفيا اللجنة المكلفة بادارة مشروع ايرازموس بلس الخاص بالاهتمام بالبعد الدولي في الجامعات برئاسة الاستاذ الدكور عصام الفقهاء مدير المشروع، لمناقشة التجهيزات المطلوبة بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي وتوزيع المهام بين اعضاء اللجنة التي تضم كلاً من الدكتور عمرو السيد احمد، والدكتور عمر داوود، والسيد عدنان الشريف والسيدة نداء ابو عصب.

كما بحثت اللجنة الاستعدادات اللازمة للمؤتمر العام الثاني للمشاركين في المشروع والذي يضم 12 جامعة عربية وخمس جامعات اوروبية برئاسة الجامعة اليورومتوسطية في سلوفينيا. ويهدف المشروع الى زيادة الاهتمام بالبعد الدولي في الجامعات العربية وتحديث التعليم وزيادة التعاون بين الجامعات العربية والاوروبية .

ويذكر ان مكتب ايرازموس بلس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على حسن سير مشاريع التعاون اليورومتوسطية.