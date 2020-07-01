الرئيسية | شباب و جامعات منحة دراسية مع السكن من جامعة عمان الاهلية للطالبة شهد ايهاب يونس

وطنا اليوم-عمان:تتقدم جامعة عمان الاهلية بالتهنئة والتبريك من الطالبة شهد إيهاب يونس من بلدة حلحول شمالي الخليل ومن ذويها ، بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين في الثانوية العامة بمعدل 99.7 بالتوجيهي.. وتقدم الجامعة للطالبة شهد منحة دراسية كاملة في التخصص الذي ترغب به مع السكن الداخلي بالجامعة. بالامكان مراجعة وكيل الجامعة في رام الله - رمزي سلمان ابو بدر - تلفون 0543025030 .

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