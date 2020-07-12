جامعة البترا تنشر دراستين في مجال الأخطاء الطبية العلاجية

وطنا اليوم-عمان:تعدُ الأخطاء الطبية من الأمور المقلقة في المجال الطبي لا سيما أن الدراسات العالمية وجدت أن الأخطاء الطبية مسؤولة عن عدد كبير من الوفيات والأضرار الجسيمة للمرضى حول العالم. ويُعد قسم الطوارئ في المستشفيات من أكثر الأقسام عُرضة لحدوث الأخطاء الطبية ولا سيما أخطاء وصف الدواء prescribing errors التي تُعد الأكثر إنتشاراً والأكثر خطورة على حياة المريض. وعلى الصعيد الأردني فقد تناقلت العديد من الصحف والمجلات في السنوات الأخيرة إرتفاع نسبة الأخطاء الطبية في الأردن. وفي سياق متصل، أشارت تقديرات غير رسمية أن الأخطاء الطبية في الاردن مسؤولة عن الف حالة وفاة سنويا، فيما عدا حالات التشوه والاعاقة الدائمة.

وبناءً على ذلك ونظراً لغياب الدراسات العلمية الأردنية في أقسام الطوارئ وفي دراسات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، قامت جامعة البترا الأردنية وبالتعاون مع جامعات أردنية وعربية وعالمية أخرى بقيادة الدكتور ضرار حسن بلعاوي وفريقه البحثي بإجراء بحثين دراسيين لتقييم اخطاء وصف الدواء في قسم الطوارئ لأكبر مستشفى في الأردن.

ولقد خَلُصت الدراسة الأولى التي تم قبولها في المجلة المحكمة العالمية

‏(, (Journal of Pharmaceutical Health Services Research, SCOPUS Q2 indexed إلى أن نسبة حصول أخطاء وصف الدواء في قسم الطوارئ لأكبر المستشفيات الأردنية هي 12.5% وهي نسبة مرتفعة عن معظم الدراسات العالمية التي تراوحت نسبة اخطاء وصف الدواء في قسم الطوارئ بين 3.2%-9.9%. وقد ذكر الدكتور بلعاوي أن معظم الأخطاء المكتشفة تتفرع إلى دواء لا يناسب المريض لأنه يتعارض مع حالته المرضية أو دواء آخر غير مناسب أو الى خطأ في جرعة الدواء. وبناءً على تقييم علمي للجنة طبية مختصة، أكد الدكتور بلعاوي أن 76% من هذه الأخطاء هي أخطاء قد تسبب ضرراً جسيماً للمرضى. أما عن أسباب الأخطاء، فقد صرح الدكتور بلعاوي أن أهمها كانت: ضعف المعلومات الطبية لبعض الأطباء، وعدم التزامهم بالمراجع العلمية المعترف بها عالمياً وافتقار بعضهم إلى مهارة استخدام النظام الالكتروني المتبع في وصف الدواء.

أما الدراسة الثانية والتي تم قبول نشرها في المجلة العالمية المحكمة

‏((Hospital Pharmacy, SCOPUS Q2 indexed , فقد خلُصت إلى أن متخصصي العلاج الدوائي السريري قادرون على تخفيض نسبة حصول اخطاء وصف الدواء بنسبة 76%. وأكد عضو الفريق البحثي، الدكتور أحمد المسلماني، أن نسبة حصول تعارض دوائي في وصفة المريض انخفضت من 32.6% الى 12.6% بعد تدخل متخصصي الصيدلة السريرية، وأضاف المسلماني أن معظم الأخطاء التي حصلت بعد تمكين متخصصي الصيدلة السريرية هي أخطاء ثانوية ولا تسبب خطرا على المريض. ووجه البلعاوي والمسلماني شكرهما لوزارة الصحة الأردنية على تسهيلها اجراء هذه الأبحاث وشفافيتها الكاملة في التعامل مع البحث العلمي. وصرحت عضوة الفريق البحثي، الدكتورة بيني لويس، من جامعة مانشستر في بريطانيا أن نسبة الأخطاء الأخطاء الجسيمة والخطيرة قد انخفضت من 68.7% و 3.0% الى 8.9% و 1.8% على التوالي بعد تدخل متخصصي الصيدلة السريرية في قسم الطوارئ. وأضافت الدكتورة بيني لويس أن المنهجية البحثية المتبعة في الكشف والتقييم عن الاخطاء الطبية العلاجية في قسم الطوارئ مكنت الدراسة من تسليط الضوء على ظاهرة خطيرة في المستشفيات وأن على ادارة المستشفيات والمراكز الصحية إعادة النظر بالإجراءات المتبعة في سلامة وصف الدواء.