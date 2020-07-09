مركز لغات فيلادلفيا يفتح أفق التعاون اللغوي والثقافي المشترك مع جمعية جايكا

وطنا اليوم-عمان: عقدت مديرة مركز اللغات في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ابتسام حسين ومساعدتها الأستاذة مرام عليان اجتماعًا تشاوريًا مع منسق برامج اللغة اليابانية في جمعية جايكا المهندس مازن الطريفي, وبحضورِ كل من سارة فاروقة موظفة القسم الثقافي في السفارة اليابانية, والأستاذة حسناء عواد مدرسة اللغة اليابانية في جمعية جايكا / الأردن. وقد تم التباحث في سبل فتح العلاقات بين الجامعة وبرامج اللغة اليابانية في جمعية جايكا من خلال النشاطات الثقافية واللغوية المتنوعة. وانتهى اللقاء بالاتفاق على طرح مادة اللغة اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020-2021 لتكون إحدى اللغات التي تدرس في مركز اللغات بجامعة فيلادلفيا, كما تم التباحث في أسس دمج الطلبة في نشاطات الثقافة اليابانية التي تنظم من الجمعية الأردنية لخريجي جايكا ( JAAJ (, والسفارة اليابانية, وبرامج اللغة اليابانية في جمعية جايكا, واتفق كذلك على عقد العديد من الأنشطةِ الثقافيةِ منظمة من الجمعية والسفارة في حرم جامعة فيلادلفيا. إضافةَ إلى تجهيزِ قاعةِ "الثقافةِ اليابانيةِ" في الجامعة مستقبلا.

وأعرب الحضور عن سعادتهم لفتح أفق التعاونِ المشترك بين الجانبين على أن يبدأ بتفعيل نشاطات اللغة اليابانية ثقافيًا ولغويا في مطلع العام القادم إن شاء الله.