 وطنا نيوز -عمان الاهلية تقدم منحة دراسية كاملة بأي تخصص مع السكن للطالبة شمس أحمد أبو عمرة المتفوقة في التوجيهي بقطاع غزة
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عمان الاهلية تقدم منحة دراسية كاملة بأي تخصص مع السكن للطالبة شمس أحمد أبو عمرة المتفوقة في التوجيهي بقطاع غزة
التاريخ : 11-07-2020 05:21:26 المشاهدات: 1088

وطنا اليوم-تتقدم جامعة عمان الاهلية بالتهنئة والتبريك من الطالبة  شمس احمد أبو عمرة  ومن ذويها على تفوقها المبهر في الفرع العلمي بالتوجيهي في قطاع غزة  وحصولها  على معدل 99.3 "وهي حافظة للقرآن الكريم"  .. وتقدم الجامعة للطالبة شمس منحة دراسية كاملة في التخصص الذي ترغب به مع السكن الداخلي بالجامعة وكافة المصاريف الشهرية ومصاريف السفر .. للتواصل بشأن ذلك الاتصال مع المستشار الاعلامي للجامعة احمد العنبوسي على الرقم 00962796637703 لترتيب كافة الامور المتعلقة بالمنحة والسكن الجامعي والسفر.
و يذكر ان الطالبة شمس احمد ابو عمرة  رغم معيشتها في ظروف قاهرة وفي منزل متهالك ، وقيام الأسرة ببيع الاشياء المتواجدة بالبيت من أجل لقمة العيش ...الا انها كانت من أوائل المتفوقين ..الف مرحى.  

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