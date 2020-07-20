الأردنية تعلن أسماء الفائزين بجائزة الباحث المتميز للعام الحالي

وطنا اليوم - قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية منح جائزة الباحث المتميز للعام الحالي 2020/2019 لكل من الدكتور محمد أبو فرج من كلية الطب، والدكتور حسام فارس من كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صدام الوادي من كلية الأعمال/فرع العقبة.

وجاء القرار بعد تنسيب لجان التحكيم المتخصصة في الجامعة لقاء إنتاجهم البحثي والعلمي للعام 2020/2019.

ودعت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، في بيان لها اليوم الجمعة، للاستفادة من حزمة التسهيلات والفرص التي توفرها سعيا للنهوض بالبحث العلمي، موضحة أنه سيتم تكريم كل من الفائزين بشهادة تقدير من رئيس الجامعة، ومكافأة مالية قدرها أربعة آلاف دينار.

ونصت تعليمات الجائزة على ان يتضمن الإنتاج العلمي المُقدّم من الباحث في التخصصات العلمية والصحية والإنسانية ثمانية بحوث على الأقل، منشورة في مجلات من الفئة الأولى، وأن يكون المتقدم باحثاً رئيساً في أربعة من البحوث المقدمة، وألا يزيد عدد البحوث المنشورة في مجلة واحدة معتمدة من الفئة الثانية أو الثالثة عن بحثين، وألا تكون البحوث منشورة في مجلات من الفئة الثالثة.

وكانت الجامعة قد شكلت لجنة في وقت سابق برئاسة نائب الرئيس للشؤون العلمية، وعضوية كل من عميد البحث العلمي وثلاثة أساتذة في الجامعة لدراسة طلبات الباحثين المُقدّمة للحصول على الجائزة، والمفاضلة بينهم