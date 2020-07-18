الرئيسية | شباب و جامعات العيادة القانونية في جامعة البترا تنفذ دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق عن بعد

وطنا اليوم-عمان:نفذت العيادة القانونية في كلية الحقوق دورة تدريبية عن بعد بعنوان "سيادة القانون"، شارك بها عشرون طالبًا، وتلقى الطلبة المشاركون في الدورة تدريبًا تفاعليًا لمدة عشر ساعات تدريبية وثيقة الصلة بالخطة الدراسية لكلية الحقوق تمحورت حول مفهوم سيادة القانون، وعوامل سيادة القانون، ودور سيادة القانون في المجتمع، ومشاركة الأفراد في إدارة الشؤون العامة، وتنظيم السلطات العامة في الدولة، والحد من الفساد وإساءة استخدام السلطة، وضمان استقلال القضاء، ومراحل التشريع في الأردن، ومبدأ المساواة أمام القانون. واعتمدت الدورة التدريبة أساليب الحوار والتفاعل أكثر من اعتمادها على أسلوب التلقين، بهدف رفع المهارات القانونية لدى طلبة كلية الحقوق، من خلال استخدام أساليب التفكير النقدي، والعصف الذهني، ولعب الأدوار، وجلسات الاستماع، والمحكمة الصورية. أشرف على تنفيذ الدورة مشرف العيادة القانونية في كلية الحقوق الدكتور علي الدباس بالإضافة إلى إعداد جلسات تدريبية بالتنسيق مع مجموعة من الخبراء، بالاستناد الى منهاج متخصص تم تطويره من قبل المركز العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر