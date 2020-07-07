 وطنا نيوز -جامعة البترا ومؤسسة ألفا تشكلان فريق بحثي لتصنيع مطهرات غير سامة
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جامعة البترا ومؤسسة ألفا تشكلان فريق بحثي لتصنيع مطهرات غير سامة
التاريخ : 07-07-2020 03:18:55 المشاهدات: 480

وطنا اليوم-عمان:شكلت جامعة البترا ومؤسسة ألفا فريق بحثي مشترك لتطوير مطهرات فعالة وغير سامة، في إطار توثيق العمل البحثي بين القطاعين الصناعي والأكاديمي.

وتم الاتفاق في اجتماع نظمته كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا وبالتعاون مع قسم الكيمياء بتشكيل فريق بحثي يضم في عضويته كل من مدير عام لمؤسسة ألفا الدكتور محمد البيطار وباحثين من جامعة البترا هم الدكتور إياد الملاح، والدكتور لؤي أبو فطوسه من كلية الصيدلة، ورئيس قسم الكيمياء الدكتور عبد المنعم الطويق والدكتور علي المقوسي من كلية تكنولوجيا المعلومات والسيد أيمن الخطيب من قطاع الصناعات الكيمائية.

واتفق الجانبان على لتنفيذ بحث مشترك مختص في تصنيع وتطوير مطهرات فعالة وغير سامة في مختبرات جامعة البترا. وتوقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بينهما.



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