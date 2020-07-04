 وطنا نيوز -تخصص جديد بالأردن: دبلوم في إدارة الانتخابات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تخصص جديد بالأردن: دبلوم في إدارة الانتخابات
التاريخ : 07-07-2020 02:59:11 المشاهدات: 493

وطنا اليوم-عمان: أبرمت الجامعة الأردنيّة ممثّلة برئيسها الدّكتور عبد الكريم القضاة مذكّرة تفاهم مع الهيئة المستقلّة للانتخاب ممثّلة برئيسها الدّكتور خالد الكلالدة، وذلك بهدف إنشاء برنامجٍ أكاديميّ مشترك تحت مسمّى "دبلوم عالي في إدارة الانتخابات".

ونصّت المذكّرة على تقسيم الجهود بين الطّرفين، بحيث تقوم الهيئة بالسّير بالإجراءات الخاصّة لإنشاء البرنامج وفقًا للإجراءات المُتّبعة لدى وزارة التعليم العالمي، فيما يرتبط دور الجامعة الأردنيّة بإعداد الإطار الأكاديمي المتعلّق بالبرنامج من خطط دراسيّة وإعداد للموادّ ووصفها.

كما اتّفق الطّرفان، وفق المذكّرة، على عددٍ من الأمور، منها اختيار كلّيّة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدّراسات الدّوليّة في الجامعة الأردنيّة مقرًّا لانعقاد البرنامج، على أن يخضع البرنامج لتعليمات منح شهادة دبلوم الدّراسات العليا في الجامعة الأردنيّة الصّادرة عن مجلس عمدائها.

علاوة على ذلك، ستكون مُدّة الدّراسة في البرنامج عامًا جامعيًّا واحدًا، تُصدر بعده شهاداتٌ للملتحقين بالبرنامج تحمل شعار واسم الطّرفين. كما أشارت المُذكّرة إلى أنّ نظام تدريس البرنامج سيتمتّع بالمرونة، إذ يمكن له أن يكون مُدمجًا أو إلكترونيًّا بالكامل، أو تقليديًّا بالكامل.

في نهاية اللّقاء، عبّر كلا الطّرفين عن سعادتهما لهذا التّعاون. كما يُشار أيضًا، إلى حضور الدّكتور محمّد القطاطشة توقيع المُذكّرة، بوصفه عميد كلّيّة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدّراسات الدّوليّة، مَقَرَّ انعقاد البرنامج.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق