مهندسين شباب يبتكرون فكرة رائدة بمشروع تعليمي ابتكاري

وطنا اليوم - تسلط وطنا اليوم الضوء على مبادرة شبابية يقوم بها مهندسين وصدلانية نجحو في تشكيل فريق عمل IP Education وهي عبارة عن شركة في طور الانشاء اسسها مجموعة من الشباب الكفؤ والمتخصصين.

تقوم فكرة IP Education على مشروع تعليمي ابتكاري يهدف الى الموائمة والجمع بين جانب المعرفة النظري والمتمثل بمخرجات التعليم بمراحله المختلفة ( الاساسي، الثانوي والجامعي) وبين الجانب العملي المتمثل بسوق العمل وما يتطلبه من مواكبة للثورة المعلوماتية التي نعيشها وذلك من خلال طرح مجموعة واسعة من المساقات التعليمية العملية الممنهجة التي تتيح للطالب تطبيق ما يتعلمه في المدرسة في قالب هندسي عملي مع تركيز كبير على الجانب البرمجي. وخلال الخمس سنوات المنصرمة استطعنا بما يسمى ببرنامج " المهندس الصغير" وغيره من برامجنا الممنهجة من صقل وتخريج عدد كبير من الطلاب وخاصة المقبلين على المرحلة الجامعية بحيث اصبحوا يمتلكون معرفة ودراية بجوانب عملية هندسية واخرى برمجية ، قلما يوجد نظيرها عند اقرانهم من نفس الفئة العمرية وقد استطاع عدد منهم التقدم بمشاريع هندسية على مستوى عال ومناقشتها امام لجنة من اساتذة الجامعات والفوز بمنحة دراسية مقدمة من الجامعة الحاضنة لتلك المشاريع وكتوجه مستقبلي.

حيث يسعى الفريق لادراج مساقات ضمن التخصص الطبي واخرى متعلقة بالمجال التطبيقي للكيمياء والفيزياء. حاليا يعمل الفريق على برنامج متخصص يستهدف طلاب الجامعات وتحديدا طلاب النهدسة وطلاب تكنووجيا المعلومات من خلال دورات تعزز وتكمل المعرفة النظرية لديهم ومساقات عملية تنتهي بمشاريع ذات جدوى اقتصادية وقالبة للتصنيع في مجالات متعددة كتصميم وبرمجة الروبوتات ومجالات الذكاء الاصطناعي والالكترونيات العملية ويحتاج الفريق إلى تبني أفكارهم ودعمها من قبل جهات رسمية او غير رسمية لضمان تطبيقها والاستمرار بها ويضم الفريق شبابا مبدعين هم:

مجاهد طه الفرارجه خريج جامعة اليرموك لعام 2018 بتخصص المهندسة الكهربائية

مدرب خبير في مجال STEAM واشرف على العديد من المشاريع التطبيقية الهندسية للطلاب

محمد وائل ابو فارس خريج جامعة الحسين بن طلال لعام 2017 بتخصص الهندسة الكيماوية

مدرب خبير في مجال STEAM وحاصل على مجموعة من الجوائر في مسابقات الروبوت العالمية

هيا العساف خريجة الجامعة الاردنية لعام 2018 بتخصص الصيدلة. صيدلانية وكاتبة مقالات طبية لدى شركة الاطباء السبعة، مدربة في مجال الصيدلة والروبوتكس وصانعة لمحتوى قناة يوتيوب تحت مسمى “Haiapedia”