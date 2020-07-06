وطنا نيوز -"الأردنية" تُكرم طالبيْها (الأول والثالث) على العالم في امتحان مزاولة الطب

وطنا اليوم-عمان: ليست هي الأولى في التميز وإن كانت الأولى من نوعها، فسجلات من الإنجازات تلك التي سطرتها الجامعة الأردنية بتكاتف جهود هيئتها التدريسية وطلبتها، كان آخرها اختراق خريجها الدكتور راكان راضي الرسم البياني لدرجات الجزء الأول من امتحان مزاولة الطب ليكون بهذا قد حقق أعلى علامة على مستوى العالم بواقع 277.

ليس هذا فحسب، بل تعاظمت فرحة الأردنية بخريجيها عند حصول زميل راضي الدكتور محمد أبو عليا على المرتبة الثالثة على العالم في الامتحان نفسه بواقع 273 درجة، علما أنه الأول على دفعته في الجامعة للعام 2019 وتخرج بعلامة كاملة 4/4.

إلى ذلك عبّر رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة خلال حفل تكريمي لهذيْن الطالبيْن عن فخره لأنهم أبهروا بدرجاتهم العالم كله لدى منافستهما لعدد كبير من الأطباء من كافة أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القضاة إن هذا الإنجاز ليس جديدا فعلا على الجامعة، فدائما هناك الإنجازات والنجاحات المتتالية التي تعكس المستوى الرفيع الذي تنتهجه الأردنية على مختلف الأصعدة، مثنيا هنا على جهود ذوي الطالبيْن؛ فدائما الأهل هم سر النجاح بوجود إرادة وتصميم الأبناء.