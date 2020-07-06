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فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس جامعة مؤتة
وطنا اليوم-عمان:أعلن مجلس التعليم العالي عن فتح باب التقدم بطلبات الترشح لشغل منصب رئيس جامعة مؤتة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 / 7 / 2020، وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 12 / 7 / 2020.
1. أن يكون أردني الجنسية.
وعلى جميع من يرغب بالترشح لشغل هذا المنصب تعبئة النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين، والموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo
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