فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس جامعة مؤتة

وطنا اليوم-عمان:أعلن مجلس التعليم العالي عن فتح باب التقدم بطلبات الترشح لشغل منصب رئيس جامعة مؤتة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 / 7 / 2020، وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 12 / 7 / 2020.

واستناداً لأحكام المادة (11/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته، فإنه يشترط فيمن يرغب بالترشح لإشغال هذا المنصب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون أردني الجنسية.

2. أشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

3. أن لا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.

وعلى جميع من يرغب بالترشح لشغل هذا المنصب تعبئة النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين، والموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo

على أن يتم إرسال النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح إلى أمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط ومن خلال البريد الإلكتروني على العنوان التالي (mutah@mohe.gov.jo)