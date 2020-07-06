الرئيسية | شباب و جامعات رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك عن بعد بندوة اتحاد الجامعات العربية

وطنا اليوم-عمان:شارك الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية في ندوة اتحاد الجامعات العربية -عن بعد - والتي ناقشت التحديات والفرص التي واجهت وستواجه الجامعات بسبب جائحة كورونا، حيث افتتح الجلسة معالي الأستاذ الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والذي أثنى على جهود الجامعات العربية خلال هذه الأزمة.

وأوضح سلامة أن هذه الجلسة التي تضم عدداً من رؤساء الجامعات العربية تأتي لاستعراض التجارب وتبادل الخبرات.

وعرض الدكتور حمدان تجربة جامعة عمان الأهلية خلال الأزمة وقدم تصوراته عن التحديات والفرص للتعليم عن بعد مع طرح الحلول التي من الممكن أن تضمن نجاح الخطط المستقبلية في تعزيز عملية التعلم والتعليم عن بعد.

وقد أدار الجلسة البروفيسور ديفيد لوك الامين العام لمنظمة ماغنا تشارتا.

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