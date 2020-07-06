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رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك عن بعد بندوة اتحاد الجامعات العربية
وطنا اليوم-عمان:شارك الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية في ندوة اتحاد الجامعات العربية -عن بعد - والتي ناقشت التحديات والفرص التي واجهت وستواجه الجامعات بسبب جائحة كورونا، حيث افتتح الجلسة معالي الأستاذ الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والذي أثنى على جهود الجامعات العربية خلال هذه الأزمة.
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