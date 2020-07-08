الرئيسية | شباب و جامعات الاف الطلبة من الخليج يرغبون في الدراسة في الاردن والعام الجامعي على الابواب

وطنا اليوم - كرر النائب مصلح الطراونه دعوته لفتح منصة لاستقبال الطلبة العرب في الجامعات الاردنية، من خلال فتح منصة للراغبين بالالتحاق في الجامعات الإردنية من الاشقاء العرب ضمن ذات الاحتياطات الصحية أمر لا ينتظر التأجيل ...وين استغلال الفرص التي تحدث عنها جلالة الملك، حيث بدأت الجامعات المصرية إجراءات سريعة لاستقطاب الطلبة العرب في حين تأخرت إجراءات الحكومة الأردنية سيما ان العام الدراسي الجامعي اقترب من بدايته، لذلك تهيب الجامعات بجميع الجهات المعنية ضرورة اخذت إجراءات وقرارات سريعة تتعلق بهذا الشأن.

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