طلبة قسم الكيمياء في جامعة البترا يناقشون مشاريع تخرجهم عن بعد

وطنا اليوم-عمان:ناقش طلبة قسم الكيمياء في جامعة البترا مشاريع التخرج باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وأشرف على المناقشة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء.

قدمت الطالبتين نيفين سباتين ودانيا البصير بحثًا تطبيقيًا حول "إعادة استخدام زيت الطبخ لتصنيع الصابون المدمج بالكربون المنشط"، وقدمت الطالبتين غادة نيروخ ومها مسالمة بحثًا تطبيقيًا يتعلق "بتطوير مواد بناء صديقة للبيئة بالاستبدال الجزئي لمادة السمنت بمادة الميكروسيليكا"، واستعرضت الطالبات مشاريعهن عبر منصة "مايكروسوفت تيمز"، ثم مناقشتهم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء.