فريق بحثي أردني ينشر بحثا عالميا للتنبؤ بمعدلات عدوى كورونا

وطنا اليوم - خاص: قام فريق من باحثي الجامعة الأردنية يمثله الاستاذ الدكتور معتصم سعيدان كباحث رئيسي بنشر بحث في مجلة (International Journal of Infectious Diseases) العلمية العالمية المحكمة و هي ذات معامل تأثير 3.538، على الرابط التالي:

https://authors.elsevier.com/sd/article/S1201-9712(20)30540-3

و يتمحور البحث حول تصميم نموذج رياضي يقوم بحساب معامل العدوى لفيروس كوفيد-19 ، أو ما يسمى بالرقم التكاثري للعدوى، و عليه يقوم النموذج بحساب أعداد حالات الأصابة بالعدوى عند انطالقها في حدث معين: حفلة عرس، مؤتمر ديني، نشاط اجتماعي، أو نشاط صناعي داخل منشأة صناعية و تفشيها في المجتمع المحيط، و بالتالي يقوم النموذج الرياضي بتوقع عدد حالات العدوى اليومي و الأسبوعي و بعد أربعة عشريوما. هذا بدوره يساعد فرق الأستقصاء الوبائي لمعرفة عدد الحالات المتوقعة خلال فترة معينة و بالتالي يتم اتخاذ اجراءات لوجيستية لتعزيز اجهزة الفحص و عدد الحالات متوسطة الأعراض و عدد الحالات الحرجة التي تستلزم أجهزة تنفس اصطناعي، الخ.

تم تطبيق هذا النموذج الرياضي في عدة حالات شكلت بؤر عدوى في عدة دول بالعالم في الأردن، تشيلي، ماليزيا، كوريا الجنوبية، و استراليا، و ذلك من خلال عمل محاكاة لما حدث في هذه الأشطة المجتمعية مثل حفلة عرس و لقاءات دينية دولية و انشطة صناعية.

و جاءت النتائج بدقة جيدة جدا عند مطابقة عدد حالات العدوى المتوقعة من خلال النموذج الرياضي و الحالات التي تم رصدها بهذه الدول. و تم حساب معامل العدوى بحيث كانت قيمته الأدنى بالأنشطة الصناعية تساوي 2 ،بينما جاءت قيمته في الأنشطة و اللقاءات الدينية 2.5 ،و كانت القيمة الأعلى لحفلات الأعراس و المناسبات الاجتماعية المكتظة بحيث وصلت قيمته 5.

أثبت النموذج الرياضي امكانية ان يتم استخدام بياناته من قبل صناع القرار كنظام انذار مبكر فيما يخص ما يلزم تجهيزه لفرق الأستقصاء الوبائي، و ما يلزم التجهيز له في المستشفيات و المختبرات و قسم العناية المركزة. و الأهم يمكن استخدام النموذج الرياضي في مراكز ادارة الأزمات و الأمن الوطني كأداة لمعرفة مدى خطورة تفشي البؤرة و متى يمكن لفرق الأستقصاء الوبائي التوقف او مواصلة العمل الميداني.