تهنئة بالسلامة لرئيس جامعة اليرموك ا. د زيدان كفافي

ََشهادة حق لرجل الحق عطوفة رئيس جامعة اليرموك الأكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

ولأن المخلصين الكبار من أبناء أردننا الحبيب لا يفاجئوننا بالدروس التي يعطوننا بالتفاني والصبر والقدرة على تحمل صعوبات العمل وحمل المسؤولية.

فأننا في "تجمع موظفي نشامى اليرموك" نتوجه إلى المعلم البار والرجل المخلص لبلده ولجلالة مليكه المفدى، القدوة الحسنة (عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي رئيس جامعة اليرموك الأكرم) والذي ما انفكَّ مرة بعد الأخرى يعلمنا دون أن يقول كلمة واحدة، وذلك من خلال أفعاله السديدة وإصراره على العمل دون كلل أو ملل في ظل ظروف استثنائية، بأياديه البيضاء التي لا نقدر معها إلا أنْ نكون المتعلمين النجباء والمتابعين المتطلعين لهذه الدروس الحميدة من رجل يفعل أكثر مما يقول.

فهو يقوم مؤخراً بإدارة ومتابعة أمور الجامعة من حضور جلسات مجلس العمداء للبت في ملفات أكاديمية وإدارية هامة لسير العمل في الجامعة، وحضور اللقاءات التلفزيونية عن بُعدٍ، واستقبال ضيوف الجامعة، وتوقيع الاتفاقيات مع بنوك وشركات وهيئات رسمية وخاصة للعمل على رقيّ الجامعة والسير بها لمصاف الجامعات العربية والعالمية المتقدمة.

كلُّ ذلك وهو المصاب العليل (شافاه الله وعافاه)، وعلى الرغم من أنه كان حقه الاستراحة حسب نصح الأطباء له، إلا أنه ورغم (الكسور الشديدة في ركبة القدم)، فقد آثر إلا أنْ يكون على رأس عمله وبفعالية كاملة، ضارباً لنا ولكل مسؤول أردني شريف مثلا فريدا من الإخلاص والتفاني وتقديم الصالح العام على صالح الذات.

نقول لهذه القامة الوطنية الصالحة بارك الله فيك وسدد على طريق الخير خطاك في ظل القيادة الهاشمية المباركة، وما أحوجنا في هذا البلد المعطاء إلى أمثالك ومن هم بقدرك، ولا نقول ختاما إلا :-

"المجد عوفيَ إذ عوفيتَ والكرمُ

وزال عنك إلى أعدائك الألمُ

وما نخصُّكَ في بُرءٍ بتهنئةٍ

إذا سلمتَ فكلُّ الناسِ قد سلموا"

الناطق الاعلامي باسم تجمع نشامى موظفي جامعة اليرموك

د. معروف سليمان الربيع

2020/6/5