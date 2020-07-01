 وطنا نيوز -تكريم أساتذة من كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية
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تكريم أساتذة من كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية
التاريخ : 01-07-2020 10:22:21 المشاهدات: 833

وطنا اليوم-عمان:بحضور المستشار الثقافي العراقي أ.د. حيدر السعدي والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية، كرم أ.د. ساري حمدان رئيس الجامعة عدداً من قامات كلية الصيدلة في الجامعة وهم: د. عبد الرحمن البزاز ، د. اقبال الخطيب، د. سميرة فنجان...

والذين واكبوا مسيرة الكلية منذ تأسيسها وعملوا على رفع اسمها وتميز طلبتها علمياً وعملياً بين طلبة كليات الصيدلة ليس على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية فحسب بل وعلى مستوى الوطن العربي.


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