وطنا اليوم-اختتمت فعاليات أولمبياد اللغة العربية "العلا" الموسم الثالث يوم الخميس ٢٥/٦ /٢٠٢٠ التي تقيمها جامعة عمان الأهلية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد مبادرة ضاد، برعاية عطوفة رئيس جامعة عمان الأهلية أ د. ساري حمدان، وبحضور المشرف العام على المسابقة السيدة إيناس الحوراني ومعد المسابقه د. امين اسكندراني وعدد من المحكمين واللجان المنظمة ،

وتعدّ الأولمبياد المسابقة الأضخم من حيث التنافس في اللغة العربية بأسلوب مبتكر وفعّال حيث جرت المنافسة بين الفرق على مدى ثلاثة أيام عبر الاتصال عن بعد ،

وقد تنافست الفرق ضمن ثلاثة محاور وهي محور قصتي ومحور عدسة اللغة لإعداد مقاطع مصورة ومحور الحراك اللغوي الذي يعنى بالمبادرات اللغوية،

وأعلنت نتائج المسابقة من خلال حفل أقيم عن بعد في مسرح الأرينا، وحصل المركز الأول على ٢٠٠٠ دولار وكان من نصيب مدارس ميار الدولية والمركز الثاني ١٠٠٠ دولار مناصفة بين مدرسة العروبة ومدرسة الجامعة الثانية وحلّت مدرسة الخالدية الثانوية بالمركز الثالث وحصلت على ٥٠٠ دولار، وحصل الفائزون في المحاور الفرعية على العديد من جوائز الترضية علما بأن عدد المدارس المشاركة قرأبة الأربعين مدرسة موزعة بين محافظات المملكة