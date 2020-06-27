 وطنا نيوز -عمان الاهلية تقدم منحا دراسية كاملة لطلبة فريقها الفائز محليا بجائزة "هالت" العالمية
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عمان الاهلية تقدم منحا دراسية كاملة لطلبة فريقها الفائز محليا بجائزة "هالت" العالمية
التاريخ : 27-06-2020 11:02:19 المشاهدات: 1038

وطنا اليوم-منحت جامعة عمان الأهلية أربع من طلبتها الفائزين بجائزة "هالت" العالمية على مستوى الأردن منح دراسية كاملة، حيث استقبل رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ،  الطلبة الفائزين وقدما لهم الشكر والتقدير على هذا التميز وتمنيا لهم التوفيق في المرحلة النهائية على مستوى العالم والتي ستقام في لندن خلال الأشهر القادمة بجائزة نهائية قيمتها مليون دولار.

 

فريق E-Regulator المكون من الطلبة عمر نافع وليث بدر ومجدي الشاويش وليث حياري قد شارك في هذه المسابقة العالمية بدعم من حاضنة أعمال جامعة عمان الأهلية لتطوير جهاز إلكتروني وتطبيق ذكي لمراقبة تسرب المياه والغاز في المنازل.

وقد جاء تكريم رئيس هيئة المديرين ورئيس الجامعة لهم بمنحهم منحا دراسية كاملة دعماً وتحفيزاً لهم لمواصلة مشوار التميز ورفع اسم الجامعة والمملكة الأردنية الهاشمية عالياً في المحافل الدولية.

وقد حضر حفل التكريم السيدة إيناس أحمد الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة والتي كانت الداعم الرئيسي لمشاركة الجامعة في النسخة الثالثة من هذه المسابقة العالمية والدكتور أنس السعود مدير حاضنة أعمال الجامعة المشرف على هذا الفريق المميز.


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