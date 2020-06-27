فريق E-Regulator المكون من الطلبة عمر نافع وليث بدر ومجدي الشاويش وليث حياري قد شارك في هذه المسابقة العالمية بدعم من حاضنة أعمال جامعة عمان الأهلية لتطوير جهاز إلكتروني وتطبيق ذكي لمراقبة تسرب المياه والغاز في المنازل.

وقد جاء تكريم رئيس هيئة المديرين ورئيس الجامعة لهم بمنحهم منحا دراسية كاملة دعماً وتحفيزاً لهم لمواصلة مشوار التميز ورفع اسم الجامعة والمملكة الأردنية الهاشمية عالياً في المحافل الدولية.

وقد حضر حفل التكريم السيدة إيناس أحمد الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة والتي كانت الداعم الرئيسي لمشاركة الجامعة في النسخة الثالثة من هذه المسابقة العالمية والدكتور أنس السعود مدير حاضنة أعمال الجامعة المشرف على هذا الفريق المميز.