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عمان الاهلية تقدم منحا دراسية كاملة لطلبة فريقها الفائز محليا بجائزة "هالت" العالمية
وطنا اليوم-منحت جامعة عمان الأهلية أربع من طلبتها الفائزين بجائزة "هالت" العالمية على مستوى الأردن منح دراسية كاملة، حيث استقبل رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، الطلبة الفائزين وقدما لهم الشكر والتقدير على هذا التميز وتمنيا لهم التوفيق في المرحلة النهائية على مستوى العالم والتي ستقام في لندن خلال الأشهر القادمة بجائزة نهائية قيمتها مليون دولار.
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