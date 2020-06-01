نقابة المهندسين تكرم طلبة عمان الاهلية مبتكري كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل باستخدام إشارات حيوية متعددة

وطنا اليوم-بعد فوز طلبة تخصص الهندسة الطبية في جامعة عمان الأهلية في بداية عام 2020 بالمركز الأول على جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في مسابقة مشاريع التخرج السنوية والتي تنظمها نقابة المهندسين الأردنيين – شعبة الهندسة الكهربائية ، بمشروعهم الفائز (التحكم بكرسي كهربائي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام إشارات حيوية متعددة) والتي تقوم فكرته على اختراع كرسي كهربائي متحرك يخدم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل بناءً على أوامر مختلفة توفر للمرضى المصابين بالشلل سهولة التحرك دون مساعدة باستخدام بعض أجزاء من جسدهم او حواسهم والتي تصدر أوامر الى حساسات الكترونية تقوم بالتحكم بمحركات الكرسي الموجودة فيه.

حيث أن فكرة الكرسي الكهربائي ان يكون متحركا مع تقنيات تحكم متعددة بالصوت وإيماءات الرأس وضغط النفس، ورفرفة الأصابع.قامت نقابة المهندسين الأردنيين قبل ايام بتكريم الطلبة الذين قدموا المشروع وهم: طلال طباع، مصطفى أبو ذوابة، محمود قمحية ومؤمن الخاوندي، والذين أشرف عليهم في مشروعهم الابتكاري الدكتور جمال إبراهيم النابلسي.

حيث كان من المفترض أن يكون تكريم الطلبة في حفل بهيج خلال شهر آذار الماضي لكن جائحة كورونا أجلت الحفل عدة مرات ليقتصر تكريمهم بشهادات تقديرية بدون مظاهر احتفالية.