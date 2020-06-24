|
اتفاقية تعاون تدريبي بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسة منى بدح للاستشارات
وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة منى بدح للاستشارات الإدارية والتقنية، بهدف تنظيم وعقد دورات تدريبية في عدة مجالات منها القيادة، الذكاء العاطفي، التفكير الإبداعي والإيجابي، الخطابة والتخطيط الوظيفي، وغيرها من الدورات التي سيتم تقديمها وتدريسها عن بعد لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي، فيما سيتابع مركز الاستشارات والتعليم المستمر في الجامعة العملية التعليمية وعقد هذه الدورات.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|