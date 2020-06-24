الرئيسية | شباب و جامعات اتفاقية تعاون تدريبي بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسة منى بدح للاستشارات

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة منى بدح للاستشارات الإدارية والتقنية، بهدف تنظيم وعقد دورات تدريبية في عدة مجالات منها القيادة، الذكاء العاطفي، التفكير الإبداعي والإيجابي، الخطابة والتخطيط الوظيفي، وغيرها من الدورات التي سيتم تقديمها وتدريسها عن بعد لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي، فيما سيتابع مركز الاستشارات والتعليم المستمر في الجامعة العملية التعليمية وعقد هذه الدورات.

وقد وُقعت الاتفاقية الأربعاء 24/06/2020 من السيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة ، ومن السيدة منى بدح المديرة التنفيذية للمؤسسة

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