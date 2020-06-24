شكر وثناء وامتنان لجامعة عمان الاهلية من نادي السلط الرياضي

وطنا اليوم-عمان:وجه نادي السلط الرياضي رسالة شكر وثناء وامتنان لجامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين فيها الدكتور ماهر الحوراني وبرئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان على مواقف الجامعة الداعمة لمسيرة نادي السلط وأبناء المجتمع المحلي ،وفيما يلي نص الرسالة :

إن الحروف لتقف عاجزة عن تسطير عبارات الشكر والثناء والأمتنان الى أم الجامعات الخاصة في وطننا العزيز ، فمنذ زمن وينبوع الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه جامعة عمان الأهلية لشباب وأهالي مدينة السلط لم يجف ، بل يزداد نقاءً ويروي كل ظمآن ، فهي كعين حزير في نقائها وكجبال السلط في شموخها.

وأننا في نادي السلط إذ نسجل دوما ونجهر بالقول ان جامعة عمان الاهلية وكل القائمين عليها خير سند لدعم مسيرة النادي ونترحم دوما على أعز الرجال وأنبلهم من الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة ونهضة العلم والأهتمام بشباب الوطن فرحم الله الدكتور أحمد الحوراني وأنزله الله منزلة الشرفاء والأتقياء وأدخله الله فسيح جناته. وكل الدعم والتقدير لخير خلف (( للباهر )) الدكتور ماهر الحوراني الذي لم يتواني يوما عن دعم مسيرة نادي السلط وأبناء المجتمع المحلي فكان دوما في تعبيره وعباراته عن مدى حبه وعشقه للسلط وأهلها يتجسد بكل خطواته وأفعاله التي أصبح يشار لها بالبنان .

وإن سياسة عمل الجامعة وخططها المستقبلية وآلية تنفيذها ، على ارض الواقع أصبحت تدرس لكل من يسعى ليكون أشهر من نار على علم ، مما يحتم علينا دوماً أن نقدم الشكر والعرفان لرئاستها الجليلة ممثلة برئيسها الفذ الدكتور ساري حمدان وبكل العاملين في الجامعة وأننا على يقين بأن المستوى العربي والآسيوي بل العالمي الذي وصلت أليه جامعتنا الموقرة كان نتيجة ذلك التخطيط السليم والعمل الدؤوب من أجل أن يبقى الأردن منارة للعلم والعلماء ومصدراً لبث الأمل بالشباب وشرياناً رئيسيا في دعم أبناء المجتمع المحلي.

أن من يكون معك في أصعب الأحوال لن توفيه الكلمات حقه بالشكر والعرفان والثناء ولكننا على يقين أن عمل المعروف يدوم والجميل دائماً محفوظ، وإن أجمل عبارات الشكر والتقدير لا بدّ أن تسبق حروفنا وتنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا لجامعتنا الغالية ولكل القائمين عليها فتستحقون منا كل الشكر والثناء .فشكرا لكم والى مزيد من التقدم والنجاح في ظل الراية الهاشمية ...... نادي السلط الرياضي - Salt Sport Club.