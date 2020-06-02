الرئيسية | شباب و جامعات البترا تطرح أول تخصص في ذكاء الاعمال

وطنا اليوم-عمان:استحدثت جامعة البترا تخصص "ذكاء الأعمال وتحليل البيانات" في كلية العلوم الإدارية والمالية، بعد حصولها على موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على الاعتماد الخاص الأولي للتخصص ضمن برنامج البكالوريوس.

وتعد جامعة البترا الجامعة الأولى في الأردن الذي تطرح هذا التخصص ضمن كلية العلوم الإدارية والمالية، وتبدأ الجامعة بتدريسه من الفصل الأول للعام الجامعي 2020/2021.

ويتيح تخصص "ذكاء الأعمال وتحليل البيانات" الفرصة للالتحاق بالشركات الريادية العالمية والمحلية المتميزة في مجال الأعمال، حيث يأتي التخصص استجابة للتطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات وتوظيفها في الأعمال، والذي تفتقر الأسواق العالمية إلى الكوادر المؤهلة ضمنه.

وقالت عميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب ان إعداد البرنامج الدراسي الخاص بتخصص "ذكاء الأعمال وتحليل البيانات" بجامعة البترا تم باعتماد أحدث المناهج في كبرى الجامعات الأميركية والبريطانية، ويشمل التطبيق العملي المباشر وتوفير البرمجيات المهنية التي تدعم التخصص من شركات عالمية مثل مايكروسوفت، وأوراكل وجوجل.

ويخدم التخصص جميع قطاعات الأعمال دون استثناء، حيث يمكن للخريج الانخراط في أي شركة أو مؤسسة والقيام بتطوير وتحديث نهج الأعمال التقليدية بحيث يساعد على تطوير الأعمال بصوره تضمن التميز والتفوق في سوق الأعمال التقليدي والرقمي.











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