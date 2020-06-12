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قرار هام من مجلس التعليم العالي
وطنا اليوم-عمان:إستكمالاً لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بأسس وترتيبات التدريس والامتحانات في الفصل الصيفي للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ فقد قرر المجلس في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء الموافقة على تدريس طلبة المرحلة السريرية في تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية على أن يترك موضوع تدريس وتقييم طلبة هذا التخصص الموجودون خارج المملكة للجامعات لاتخاذ اللازم بخصوصهم.
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