الرئيسية | شباب و جامعات قرار هام من مجلس التعليم العالي

وطنا اليوم-عمان:إستكمالاً لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بأسس وترتيبات التدريس والامتحانات في الفصل الصيفي للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ فقد قرر المجلس في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء الموافقة على تدريس طلبة المرحلة السريرية في تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية على أن يترك موضوع تدريس وتقييم طلبة هذا التخصص الموجودون خارج المملكة للجامعات لاتخاذ اللازم بخصوصهم.

ويؤكد المجلس على ضرورة مراعاة كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن لجنة الأوبئة مع مراعاة أقصى درجات السلامة العامة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر