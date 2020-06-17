طلبة الحسين التقنية يصنعون بوابة تعقيم بمواصفات عالمية

وطنا اليوم - انتهى طلبة كلية الهندسة في جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، من تصميم ومحاكاة وتصنيع جهاز التعقيم الأوتوماتيكي الذكي للمداخل (HTU sanitizing Gate) ، والذي باشروا بالعمل عليه بإشراف مباشر من مشرفي المشاغل الهندسية في الجامعة منذ بدء الجائحة.

ويتميّز الجهاز الذي صنع بالكامل بأيدي طلبة الجامعة، بمراعاة التصميم لكفاءة التعقيم وسرعته ودراسة سلوك المستخدم لتحسين تجربة البوابة للأفراد، بالإضافة إلى توفير الجهاز لوقت التعقيم والمواد المعقمة المستخدمة، بحسب أعلى المواصفات العالمية التي تراعي معايير السلامة والأمان. وتعتمد فكرة الجهاز على وجود سينسور حساس IR، يعمل بمجرد اقتراب الشخص من البوابة لتقوم المضخة بتشغيل رشاشات تحتوي على سائل معقم بخاري ما يساهم في تقليل حدة تناقل الفيروسات.

مدير المشاغل الهندسية في جامعة الحسين التقنية، المهندس يوسف العكور، أكد ان هذا المشروع يعتبر الاحدث لطلبة كلية الهندسة وهو يرسخ مفهوم التعليم التقني والتعليم المبني على التكنولوجيا والعلوم والرياضيات (STEM Education).

وأشار إلى أن البوابة تتميز بمواصفات ومعايير عالميّة، وتحتوي على عدد من أنظمة الحماية لكل من المضخة والجهاز لفصلهم جزئياً في حال حدوث أعطال.

الطالب محمد الجزازي عضو فريق المشروع اتم سنته الثالثة في الجامعة تخصص هندسة ميكانيكية، أوضح أن هيكل البوابة الميكانيكي مدروس ومتماسك ويراعي خفة الوزن ويقلل خطوات الإنتاج، وأن التصميم محاكاة لضمان عزل غرفة التعقيم عن المدخل والمخرج، وتم احتساب زوايا الرشاشات لتؤمن تغطية كاملة للأفراد في وقت قصير جداً وبالتالي تمنع هدر سائل التعقيم.

من ناحيته، أشار الطالب هاشم طعامنة سنة ثالثة هندسة كهربائية أن البوابة تحتوي على دائرتي تحكم صناعي منفصلتين إحداهما للمضخة والمؤقتات والأخرى لمؤشر التعقيم الزمني، إضافة الى مؤشر زمني لعكس الوقت المتبقي قبل الخروجprogress indicator ونظام تنبيه يقوم بإصدار صوت عندما يفرغ الخزان والذي تصل سعته إلى 300 لتر من سائل التعقيم.

وقال الطالب سيف السيوف سنة ثالثة هندسة طاقة إن أجمل ما في المشروع هو قدرتنا على تطبيق ما تعلمناه من مواد نظرية في الجامعة على مشروع بوابة التعقيم، فعلى سبيل المثال اختيارنا لنوع وقدرة المضخات المناسبة للبوابة تم بناءً على ما تعلمناه في مادة ديناميكية السوائل fluid dynamics" .

وأضاف أن الجامعة ذللت كافة العقبات أمامنا للمضي قدما في المشروع، وعملت على تأمين المواد المحلية الأولية وفتح المشاغل الهندسية والمختبرات يوميا وتشبيكنا مع أصحاب الخبرة في مجال التعقيم والاجهزة الصحية مع مراعاة معايير السلامة والصحة المتبعة في المملكة.

وقامت الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور لبيب الخضرا، بتسليم الطلبة شهادات تقدير ومكافأة مالية بسيطة؛ تقديراً من الجامعة لجهود الطلبة القائمين على المشروع وتعبيراً لفخرها بما أنجزوه.

يذكر أن جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد تأسست عام 2016 وتعتبر أحدث جامعة تقنية أردنية تتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال (عمان) مقرا لها، وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة في برامج الهندسة وعلوم الحاسوب.