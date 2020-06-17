الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تساهم في مشروع تصنيع جهاز تنفس

وطنا اليوم-عمان: انطلاقاً من استراتيجية جامعة فيلادلفيا بالتركيز على البحوث والمشاريع التطبيقية والتي يمكن ان تأتي عنها نتائج تخدم المجتمع الوطني والدولي، تمكنت الجامعة وبدعم من مستشار الجامعة معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال ورئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ،وبالعمل الدؤوب من المهندس عبدالله وضاح الضباطي المطيري أحد خريجي قسم هندسة الميكاترونكس وبإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليا في كلية الهندسة والتكنولوجيا.











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