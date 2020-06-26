 وطنا نيوز -عمادة البحث العلمي في عمان الاهلية تطلق مشروع نظام الأتمتة لجميع المعاملات
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عمادة البحث العلمي في عمان الاهلية تطلق مشروع نظام الأتمتة لجميع المعاملات
التاريخ : 16-06-2020 09:49:33 المشاهدات: 1080

وطنا اليوم-عمان:إنطلاقا من رؤية ورسالة جامعة عمان الأهلية، بدأت اليوم عمادة البحث العلمي بتنفيذ مبادرة الجامعة البحثية، والتي تهدف لتعزيز التشاركيه بين الباحثين و الجامعة لرفع سوية المنتج البحثي والمساعدة في تسريع

الإجراءات للخدمات المقدمة.

حيث قامت عمادة البحث العلمي بإطلاق مشروع نظام الأتمتة لجميع المعاملات الخاصة بخدمات البحث العلمي في الجامعة وذلك لتوفير أفضل السبل لإنجاح النتاج العلمي والبحثي.
وأوضح الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميد البحث العلمي في الجامعة أن هذه الخطوة تهدف للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من عمادة البحث العلمي لتسهيل وتنظيم المعاملات الخاصة بالبحث العلمي وتمكين مقدم
الطلب من أعضاء الهيئة التدريسية من متابعة مراحل طلبه بسهولة ودون الحاجة الى المعاملات الورقية وأن هذا المشروع يعد من أهم أهداف خطة العمل السنوية 2019-2020 لعمادة البحث العلمي بالجامعة.


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