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عمادة البحث العلمي في عمان الاهلية تطلق مشروع نظام الأتمتة لجميع المعاملات
وطنا اليوم-عمان:إنطلاقا من رؤية ورسالة جامعة عمان الأهلية، بدأت اليوم عمادة البحث العلمي بتنفيذ مبادرة الجامعة البحثية، والتي تهدف لتعزيز التشاركيه بين الباحثين و الجامعة لرفع سوية المنتج البحثي والمساعدة في تسريع
الإجراءات للخدمات المقدمة.
حيث قامت عمادة البحث العلمي بإطلاق مشروع نظام الأتمتة لجميع المعاملات الخاصة بخدمات البحث العلمي في الجامعة وذلك لتوفير أفضل السبل لإنجاح النتاج العلمي والبحثي.
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