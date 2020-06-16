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شكر وتقدير من المكتب الثقافي الكويتي لجامعة عمان الاهلية
وطنا اليوم-عمان:وجه الملحق الثقافي الكويتي (عمان ) الاستاذ بدر علي المطيري كتاب شكر وتقدير لجامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأسرتها الاكاديمية والادارية وخاصا بالشكر أ.د.غالب عريقات - مدير دائرة القبول والتسجيل - وذلك على حسن معاملة الطلبة و جودة تقديم الرسالة العلمية عن بعد بكل جدارة واقتدار.
وفيما يلي نص الكتاب :
بداية يسرني أن أعبر لعطوفتكم ببالغ الامتنان والتقدير لجهودكم التي تبذلونها في خدمة أبناءنا الطلبة الدارسين في جامعتكم الموقرة المستمرة والمتواصلة خلال (جائحة كورونا) بفضل توجيهاتكم الحكيمة للقرارات التي اتخذتموها والتي راعت صحة وسلامة الطلبة، إضافة لجودة تقديم الرسالة العلمية لأبنائنا الطلبة بكل جدارة واقتدار عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الدراسة عن بعد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
رئيس المكتب الثقافي
الملحق الثقافي الكويتي ( عمان ) – بدر علي المطيري
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