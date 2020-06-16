شكر وتقدير من المكتب الثقافي الكويتي لجامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم-عمان:وجه الملحق الثقافي الكويتي (عمان ) الاستاذ بدر علي المطيري كتاب شكر وتقدير لجامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأسرتها الاكاديمية والادارية وخاصا بالشكر أ.د.غالب عريقات - مدير دائرة القبول والتسجيل - وذلك على حسن معاملة الطلبة و جودة تقديم الرسالة العلمية عن بعد بكل جدارة واقتدار.

وفيما يلي نص الكتاب :

عطوفة أ.د / رئيس جامعة عمان الأهلية

يهديكم المكتب الثقافي الكويتي أطيب حياته،،،

الموضوع: شكر وتقدير

بداية يسرني أن أعبر لعطوفتكم ببالغ الامتنان والتقدير لجهودكم التي تبذلونها في خدمة أبناءنا الطلبة الدارسين في جامعتكم الموقرة المستمرة والمتواصلة خلال (جائحة كورونا) بفضل توجيهاتكم الحكيمة للقرارات التي اتخذتموها والتي راعت صحة وسلامة الطلبة، إضافة لجودة تقديم الرسالة العلمية لأبنائنا الطلبة بكل جدارة واقتدار عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الدراسة عن بعد.

ويسعدني من خلال عطوفتكم أن نتقدم بالشكر وجزيل العرفان من سعادة أ.د / غالب على عريقات - مدير دائرة القبول والتسجيل - تقديرا للجهود الخيرة المبذولة في مساعدة أبناءنا الطلبة المقيدين والراغبين بالالتحاق بالدراسة من خلال عملية التوجيه والإرشاد ورقي التعامل في التواصل والاتصال مع الطلبة وذويهم وحرصه على تقديم كل النصح والعون بالإضافة لحل كافة العراقيل وايجاد الحلول المناسبة وسرعة الرد والاستجابة على كافة استفساراتنا ، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في عملكم ومقدرين لكم هذا البذل والعطاء.

متمنين لكم ولجامعتكم الموقرة كل التوفيق والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس المكتب الثقافي

الملحق الثقافي الكويتي ( عمان ) – بدر علي المطيري