الرئيسية | شباب و جامعات ماضي: الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا جاهزة لاستقبال خريجي الثانوية العامة

وطنا اليوم-قال الأستاذ الدكتور المهندس أسامة ماضي رئيس هيئة مديري الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا أن الكلية جاهزة لإستقبال خريجي الثانوية العامة لهذا العام ومن سنوات سابقة مع بداية الفصل الدراسي الأول 2020/2021 في حرمها الكائن في منطقة أبو علندا جنوبي العاصمة عمان.

وأضاف أن الكلية ستتخصص في مجالات الطاقة وإنتاجها والهندسة التطبيقية وستضم تخصصات صيانة محطات الطاقة والطاقة الشمسية الحرارية والوقود الحيوي وصيانة محركات الإحتراق الداخلي وهندسة محطات الصخر الزيتي وفحص النظر لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وبين أهمية هذه التخصصات وحاجة سوق العمل إليها والتي تصنف ضمن الإختصاصات التقنية التي يتزايد عليها الطلب في عصر التكنولوجيا والتطور الرقمي الذي يشهده العالم بل وتمنح دارسها فرصا ذهبية مقارنة مع التخصصات الأخرى.

وذكر أن المبنى الرئيس للكلية الذي يتألف من ستة طوابق ثلاثة منها على وجه الأرض واثنان أرضي والآخر كراج عدا المرافق الأخرى من حدائق ومسطحات خضراء وملعب متعدد الأغراض وكافتيريا ومكتبة لإغراض التصوير وبيع الكتب والقرطاسية تبلغ مساحته 13700 متر مربع على قطعة أرض بالغة مساحتها 12600 متر مربع مطلة على ثلاثة شوارع رئيسية.

وأكد أن الكلية ستنشىء سكن للطالبات الوافدات من المحافظات ومن خارج المملكة في منطقة حيوية من أبو علندا وستوفر أسطول من الباصات لنقل الطلبة أضف إلى انفتاحها على المجتمع المحلي.

#وأشار إلى أن الكلية أعلنت في وقت سابق عن حاجتها إلى عدد من أعضاء الهيئات التدريسية الهندسية والتطبيقية والفنية وتعمل لجنة في الوقت الحاضر على فرز الطلبات وإختيار الكفاءات منها وفق الشروط المطلوبة واللازمة والإعلان في وقت لاحق عن الوظائف الأدارية المطلوبة كي تتكامل المنظومة مع بعضها البعض لتفي بمعايير الإعتماد العام والخاص وضمان الجودة.

وختم القول بإن كافة المرافق من قاعات تدريسية ومختبرات ومشاغل ومراسم هندسية وغرف لفحص النظر وقاعات عامة ومكاتب كلها بالكامل مكيفة مركزيا وتتم وفق أحدث التجهيزات وتشطب بمواصفات عالية الجودة مؤكدا حرص الكلية من هيئة مديرين ومجلس أمناء وعمادة استقطاب برامج مشتركة مع جامعات أجنبية لتكسب الطلبة الطلبة المعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي واﻷجنبي وفق اقتصاد المعرفة ومتطلبات العولمة وخاصة أننا نعيش في قرية عالمية صغيرة تقوم على أكتاف التكنولوجيا ويتهاوى تحت مطرقتها عنصرا الزمان والمكان.









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