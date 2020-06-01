أستاذ جامعي يسأل طلبته : هل كفت الكنافة عند النسوان

وطنا اليوم-عمان:وضع مدرس في إحدى جامعات جنوبي الأردن سؤالا فكاهيا لمساعدة الطلبة في تحصيل العلامات.
وكان نص السؤال: "كيف ممكن تكفي الكنافة عند النسوان"؟.
المدرس الذي وضع وضع السؤال لزيادة علامة الطلبة بالاختبار، واعتبر ان علامة السؤال ستوزع لجميع الطلبة ومن باب الفكاهة والترفيه والابتعاد عن جو الارتباك والتخفيف عن الطلاب كتب السؤال التالي: "يتطلب هذا السؤال استخدام مهارة التفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق. السؤال يتطلب منك التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة أرقا الكثير من الناس. والمطلوب منك بكل بساطة أن تأتي بحل لمشكلة "كيف ممكن تكفي الكنافة عند النسوان؟".
ولاقى السؤال ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض مساندة ودعم فكاهي للطلبة، فيما اعتبره البعض تقليل من شأن المادة العلمية.