الرئيسية | شباب و جامعات أستاذ جامعي يسأل طلبته : هل كفت الكنافة عند النسوان

وطنا اليوم-عمان:وضع مدرس في إحدى جامعات جنوبي الأردن سؤالا فكاهيا لمساعدة الطلبة في تحصيل العلامات.

وكان نص السؤال: "كيف ممكن تكفي الكنافة عند النسوان"؟.

المدرس الذي وضع وضع السؤال لزيادة علامة الطلبة بالاختبار، واعتبر ان علامة السؤال ستوزع لجميع الطلبة ومن باب الفكاهة والترفيه والابتعاد عن جو الارتباك والتخفيف عن الطلاب كتب السؤال التالي: "يتطلب هذا السؤال استخدام مهارة التفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق. السؤال يتطلب منك التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة أرقا الكثير من الناس. والمطلوب منك بكل بساطة أن تأتي بحل لمشكلة "كيف ممكن تكفي الكنافة عند النسوان؟".

ولاقى السؤال ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض مساندة ودعم فكاهي للطلبة، فيما اعتبره البعض تقليل من شأن المادة العلمية.













تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر