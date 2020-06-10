الرئيسية | شباب و جامعات الأردنية تعلن دليل تحويل علامات الفصل الثاني إلى ناجح / راسب

وطنا اليوم-عمان:أعلن المسجل العام في الجامعة الاردنية الدكتور اشرف العدوان دليل تحويل علامات الفصل الثاني 2020/2019 الى ناجح / راسب.

واعلن العدوان عن انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الثاني 2020/2019 مشيرا الى انه سيسمح للطلبة بتحويل علاماتهم من الرموز الى ناجح / راسب حسب خيار الطالب .

وبين انه وحتى يتمكن الطالب من تحديد خياره بصورة واضحة “وهو على علم و دراية بمعدله التراكمي و مدى تأثير قراره على معدله التراكمي لذا سيتم تفعيل خيار ناجح/راسب عند ظهور المعدلات التراكمية للطلبة.”

ومن المتوقع اكتمال نتائج الكليات مساء اليوم الاربعاء، وسيتم حساب المعدلات التراكمية بالرموز، بحيث تظهر للطلبة مساء غد الخميس .

وسيكون متاحاً للطالب تحويل علاماته من رموز الى ناجح/راسب اعتباراً من مساء غد الخميس و لمدة 48 ساعة تنتهي يوم السبت المقبل .

وسيتم الإعلان عن ظهور المعدلات التراكمية فور جاهزيتها للبدء في احتساب مدة الـ 48 ساعة، وسيعلن عن الوقت الذي ستنتهي فيه مدة التحويل.وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم إعادة حساب المعدلات التراكمية الجديدة للطلبة.

ودعا العدوان الطلبة للاطلاع على الدليل التوضيحي لتوضيح لإجراءات تحويل الرموز الى ناجح/راسب.

كما دعا الطلبة للإطلاع على أسس تحويل علامات الفصل الدراسي الثاني 2020/2019 .

الى ذلك اعلنت الجامعة أن الامتحان المكافئ في اللغة الإنجليزية سيتم عقده داخل الحرم الجامعي اعتباراً من الاسبوع المقبل.

واشارت إلى أن التسجيل لغايات تقديم الامتحان سيكون الكترونيا وليس على الطالب أو المراجع الحضور إلى مركز اللغات .

وسيعلن الجامعة عن تفاصيل التسجيل وآلية الدفع وشروط السلامة العامة قريبا.

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